Москва, 20 октября, 2021, 16:09 — ИА Регнум. Исполнитель Slava Marlow выпустил трек под названием «Бизнес Вумен». О выходе композиции он сообщил в личном Instagram-аккаунте 20 октября.

Скриншот с YouTube Slava Marlow

https://www.instagram.com/tv/CVOXwfbodRM/

В записи песни принял участие продюсер Aarne, который сотрудничал с рэперами Big Baby Tape, Kizaru и другими. Трек «Бизнес Вумен» доступен для прослушивания на цифровых площадках с 20 октября 2021 года.

Ранее от имени Артёма Готлиба (настоящее имя Slava Marlow) было отправлено письмо о минировании школы в Новосибирске, в которой он учился. «Я не имею отношения к минированию школ… Чел, я без понятия, зачем тебе это надо, но шутка глупая», — прокомментировал ситуацию музыкант.