Тбилиси, , 14:16 — REGNUM Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили даёт согласие не медикаментозное вмешательство врачей. Об этом говорится в письме экс-президента, которое 20 октября зачитал журналистам его зачитал его адвокат Дито Садзаглишвили.

«Пока я нахожусь в заключении, я не буду принимать еду ни в какой форме, и я готов к смерти. В то же время я хочу сохранить рассудок и усердно работать до конца, поэтому я согласен на медикаментозное вмешательство врачей», — говорится в письме Саашкашвили.

Он добавил, что голодает ради того, чтобы в Грузии прекратились «политические преследования». Также экс-президент заявил о своём оптимистическом настрое на будущее.

Напомним, Саакашвили задержали в Грузии 1 октября после его возвращения на родину. Он назвал себя «политзаключенным» и объявил голодовку. 8 октября стало известно, что экс-президент покупает мед и соки. После этого он заявил, что вернул оставшийся мед.

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