Нижний Новгород, 20 октября, 2021, 14:16 — ИА Регнум. Самими вероятными местами атаки клещей для жителей Нижегородской области в 2021 году стали леса и сельская местность. Как сообщили 20 октября. в областном управлении Роспотребнадзора, в 50% случаев паразиты поджидали нижегородцев в лесных массивах. 30% присасываний клещей произошло в селах и деревнях, 10% — на садово-огородных участках, 6% — на придомовых территориях. По данным ведомства, в 2021 году от клещей в Нижегородской области пострадали не менее 9 879 человек, в том числе 2 339 детей.

John Tann Клещ

«За прошедший сезон выявлено пять случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом, в том числе один — у ребенка. По два человека заразились в Павловском и Тоншаевском районах области. Еще в трех случаях инфицирование нижегородцев произошло в других регионах — Алтайский край, Пермский край и Кировская область. Также за эпидсезон 2021 года зарегистрировано 17 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом, что на шесть больше, чем в 2020 году», — процитировали Роспотребнадзор нижегородские СМИ.

В ведомстве уточнили, что инфицированность паразитов вирусом энцефалита составила 0,3%, боррелиями — 25,9%, эрлихиями — 0,5%, анаплазмпами — 6,2%.