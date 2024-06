Пекин, 20 октября, 2021, 14:15 — ИА Регнум. Игрок с ником Roasted Coins Selling For Three and a Half воспользовался ошибкой в Genshin Impact для создания огромных каменных скульптур динозавров. Об этом 20 октября сообщает издание Kotaku.

Скриншот с YouTube Genshin Impact

Речь идёт о баге, который позволяет пользователям поднимать предметы в воздух и закреплять их на различных поверхностях. Так у Roasted Coins Selling For Three and a Half получилось сформировать множество булыжников в скульптуры динозавров.

Как отмечает Kotaku, для каждый такой скульптуры геймеру приходится долгое время заниматься сбором материалов. На сбор одних только светящихся кристаллов может уйти до нескольких недель реального времени.