Киев, 20 октября, 2021, 14:15 — ИА Регнум. Полный локдаун, несмотря на серьезное ухудшение ситуации с коронавирусной инфекцией на Украине, не намерены вводить украинские власти. Об этом 20 октября заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль на заседании правительства.

Facebook.comUkrmilitarymedic Вакцинация от коронавируса. Украина

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«Даже в красной зоне (карантина) бизнес и общественные места могут работать, если все посетители и работники полностью вакцинированы. Мы не планируем вводить полный локдаун по всей стране и останавливать экономику, но как сказал президент (Украины Владимир Зеленский), единственной альтернативой локдауну является массовая вакцинация», — сказал он.

Также Шмыгаль отметил, что региональным украинским властям поставлена задача создать инфраструктуру для вакцинации от нового заболевания для того, чтобы выйти на показатель 1,5 млн прививок за неделю.

«Это позволит до конца года вакцинировать абсолютное большинство взрослого населения (страны)», — пояснил украинский премьер-министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за истекшие сутки на Украине было выявлено 18912 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.