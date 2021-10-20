Липецк, 20 октября, 2021, 14:14 — ИА Регнум. В Липецкой области 20 октября подтверждено 326 новых случаев заражения коронавирусом — на шесть больше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего на территории региона было выявлено 58 тыс. 593 положительных результата исследования.

За весь период наблюдения 51 тыс. 87 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 284 — за последние сутки.

За весь период скончались 1895 человек. 15 новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.