Москва, 20 октября, 2021, 14:16 — ИА Регнум. Среди разных наименований еды сильнее всего должна подорожать продукция растениеводства. Об этом 20 октября заявил председатель Картофельного союза Сергей Лупехин на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Молочные продукты

«Скорее всего это продукция растениеводства. Потому что растет мировой спрос на продукцию растениеводства. В меньшей степени это будет молочная и мясная продукция», — Лупехин.

При этом властям следует в больше степени уделять внимание не сдерживанию роста цен на продукты, а повышению уровня благосостояния граждан.

«Не надо боятся высоких цен. Надо бояться отсутствия средств на покупку продуктов питания. Задача государства — повышать уровень доходов, чтобы население могло покупать продукты питания», — сказал эксперт.