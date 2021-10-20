Киев, , 14:12 — REGNUM Апелляционные жалобы на применение домашнего ареста в отношении главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, которого обвиняют в государственной измене, будет рассмотрены Киевским апелляционных судом 9 ноября. Об этом сообщили в судебной инстанции.

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«Рассмотрение апелляционных жалоб стороны защиты и прокурора, поданных на решение следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 12 октября 2021 года об отказе в применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого М., назначено на 9 ноября 2021 года (11 часов 30 минут)», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что с судебного заседания будет вестись трансляция.

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Как сообщало ИА REGNUM, 20 августа генеральный прокурор Ирина Венедиктова объявила о завершении досудебного расследования по обвинению главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука в государственной измене. 8 октября СБУ огласило политику новое подозрение по статьям о госизмене и содействии терроризму. Суд принял решение об избрании Медведчуку меры пресечения в виде домашнего ареста до 7 декабря.