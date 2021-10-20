Ульяновск, 20 октября, 2021, 14:08 — ИА Регнум. В Ульяновской области завершено расследование уголовного дела по факту ДТП, жертвами которого стали двое взрослых и ребёнок. Об этом сообщает следственное управление СКР по региону.

Павел Латышов ИА Красная Весна По трассе

Фигурантом уголовного дела стал 39-летний житель Ульяновской области, который, как установило следствие, днём 21 июля 2021 года управлял фурой в состоянии алкогольного опьянения.

Правоохранители считают, что в тот день при управлении транспортным средством он нарушил правила дорожного движения на Президентском мосту через Волгу, столкнувшись с «Киа Рио» и стоящим автопоездом в составе грузового тягача. В результате от полученных травм на месте ДТП скончался водитель иномарки, а его супруга и ребёнок 2019 года рождения умерли в больницах.

Обвиняемый арестован. Дело в отношении него расследовалось по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

Материалы уголовного дела переданы в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в России могут ужесточить ответственность для водителей, которые садятся за руль в состоянии алкогольного опьянения. Предлагается также ввести уголовные санкции. Профильные ведомства должны представить соответствующие предложения до 1 ноября.

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