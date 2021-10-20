Тбилиси, 20 октября, 2021, 14:05 — ИА Регнум. В крае Квемо-Картли на юге Грузии, возле границы с Арменией 20 октября произошло землетрясение магнитудой 3,2. Об этом сообщает пресс-служба Национального центра сейсмического мониторинга Грузии.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

По данным центра, колебания земли были зафиксированы в 12:32 по тбилисскому времени (11:32 мск). Эпицентр находился недалеко от села Самеба и в 25 километрах от города Дманиси. Гипоцентр находился на глубине восьми километров.

Информации о пострадавших и разрушениях нет.

Стоит отметить, что в Грузии в 2021 году участились случаи землетрясения. Чаще всего они происходят у села Самеба. Кроме того, 18 октября произошло землетрясение на востоке страны в 30 километрах от города Дедоплисцкаро (Кахетия). Его магнитуда составила 3,4.