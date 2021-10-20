Минусинск, Красноярский край, 20 октября, 2021, 14:05 — ИА Регнум. Режим «чёрного неба» введён в городе Минусинске Красноярского края. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, информацию о неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ) в городе распространило Среднесибирское УГМС.

(сс) LenaPear Стела на въезде в город Минусинск

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Уточняется, что с 16 часов по местному времени 20 октября до 19 часов 22 октября в Минусинске ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярске режим «чёрного неба» действовал с 19 часов 15 октября до 19 часов 18 октября.