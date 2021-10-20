Тольятти, Самарская область, 20 октября, 2021, 14:07 — ИА Регнум. АвтоВАЗ возобновит производство автомобилей на всех трёх линиях на предприятии в Тольятти в конце текущей недели. Об этом 20 октября сообщается на странице издания Avtograd News в социальной сети «ВКонтакте».

Lada.ru АвтоВАЗ

Накануне стало известно, что с 18 октября АвтоВАЗ частично возобновил выпуск автомобилей, в частности началась сборка Lada Niva Legend, 20 октября АвтоВАЗ возобновил работу на линии СКП-Kalina, где собираются автомобили Lada Granta. Предприятие планирует производить 620 автомобилей в сутки на этой линии.

Кроме того, с 21 октября будет возобновлена работа на линии конвейера ПАП B0, где собираются автомобили Largus, XRay, Logan и Sandero. За сутки на этой линии будут выпущены 750 машин.

В сообщении также говорится, что о порядке работы АвтоВАЗа на следующей недели станет известно 22 октября.

Напомним, АвтоВАЗ уже не первый раз в 2021 году вынужден приостанавливать работу предприятия в связи с нехваткой электронных комплектующих. Последний раз завод сообщал о простое 11 октября.

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