Вашингтон, 20 октября, 2021, 14:03 — ИА Регнум. В Сети появился список номинантов ежегодной игровой премии Golden Joystick Awards. Об этом 20 октября сообщает портал GoHa.ru.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры

За звание «Игры года» в 2021 году будут бороться следующие проекты: Deathloop, Psychonauts 2, Resident Evil Village, Ratchet and Clank, Wildermyth, Hitman 3, The Forgotten City, It Takes Two, Metroid Dread и Mass Effect Legendary Edition. Победителя назовут 23 ноября 2021 года.

Напомним, что премия Golden Joystick Awards проводится с 1983 года. Победителем премии в 2020 году стала игра The Last of Us: Part II.