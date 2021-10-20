Пенза, 20 октября, 2021, 14:03 — ИА Регнум. В Пензенской области по состоянию на утро 20 октября выявили 327 новых случаев заражения коронавирусом, что стало очередным рекордным показателем прироста носителей инфекции за сутки с начала пандемии. Накануне подтвердились 322 теста на SARS-CoV-2. Всего в регионе с начала пандемии зарегистрировано 76 313 случаев заражения коронавирусом, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Пресс-служба минздрава Пензенской области Мобильный пункт вакцинации в Пензе

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Выздоровели за время эпидемии 58 717 человек, за последние сутки выписан 31 житель области. Скончались от последствий заражения коронавирусом 3225 жителей Пензенской области. За минувшие сутки было зарегистрировано 28 летальных случаев среди пациентов с коронавирусом, накануне скончались от COVID-19 27 жителей региона.

Как сообщало ИА REGNUM, минздлрав республики ранее сообщал, что после введения обязательной вакцинации спрос на прививки в регионе резко вырос. По состоянию на 15 октября, всего в регионе прививку от коронавируса сделали 492 674 человека. Второй компонент препарата получили 450 645 жителей области, полностью завершив курс вакцинации.