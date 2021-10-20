Ставрополь, 20 октября, 2021, 15:02 — ИА Регнум. В Ставропольском крае возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Его фигурантом стал бывший депутат краевой думы Владимир Дорошенко, который является председателем кооператива «Новокавказский», сообщили 20 октября в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Images Money Деньги

По информации Следственного комитета, в 2019 году сельхозкооператив получил две субсидии — на 15 млн рублей и 4,9 млн рублей. Предоставление денежной субсидии было одобрено минэкономразвития края в качестве возмещения части затрат предприятия, относящегося к малому и среднему бизнесу.

Однако глава фирмы в документах на субсидию существенно завысил стоимость оборудования, но покупать его не стал, присвоив бюджетные средства.

Напомним, ранее сообщалось о якобы причастности экс-депутата думы Ставрополья Владимира Дорошенко к попытке дать взятку сотруднику ФСБ и причастности к неэффективной трате средств гранта, выделенного минсельхозом одному из предпринимателей.

Читайте также: На Ставрополье задержали депутата краевой думы Владимира Дорошенко