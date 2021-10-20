Москва, 20 октября, 2021, 14:01 — ИА Регнум. Российский теннисист Алибек Качмазов проиграл Аргентины Федерико Кории в первом круге турнира «ВТБ Кубок Кремля». Встреча продолжалась 2 часа 14 минут и завершилась со счётом 2:6, 7:5, 2:6.

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Качмазов один раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 3 из 13 брейк-пойнтов. На счету его соперника один эйс, одна ошибка подаче и 6 из 9 брейков.

Во втором круге турнира Кория сыграет с литовским теннисистом Ричардасом Беранкисом.

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