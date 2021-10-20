Сеул, 20 октября, 2021, 14:01 — ИА Регнум. В Южной Корее приняли решение возобновить исследования в Антарктиде. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейского института полярных исследований (KORPI).

Russiancouncil.ru Корейский ледокол «Араон»

По их словам, 20 октября ледокол «Араон» отправится в новую шестимесячную экспедицию.

Напомним, что ранее все исследования в Антарктиде были приостановлены из-за пандемии коронавируса.

Известно, что учёные будут проводить исследования в районе самого быстро тающего ледника Туэйтса. Южная Корея совместно с США и Великобританией изучают данный ледник с 2019 года.

Южнокорейские исследователи также намерены добраться до так называемого Купола «С» (Dome Circe), расположенного в 1600 км от южнокорейской станции «Чанбого», а также реализовать проект по защите экосистемы моря Росса.