Джакарта, , 14:01 — REGNUM Одиннадцатый двусторонний диалог по правам человека между Россией и Индонезией прошел в гибридном формате, сообщает внешнеполитическое ведомство Индонезии.

Индонезия (сс) Prayitno

«Мы надеемся, что двусторонний диалог по правам человека между Россией и Индонезией продолжит оставаться форумом для сотрудничества между двумя странами в продвижении и защите ценностей прав человека на двустороннем и многостороннем уровнях», — заявила индонезийская сторона.

Индонезия и Россия обмениваются опытом в отношении усилий, направленных на продвижение, реализацию и защиту прав человека.

Индонезия предлагает России как дружественной стране совместно побудить международное сообщество сделать приоритетными принципы равного и безопасного доступа к лекарствам, медицинскому оборудованию и вакцинам.

Напомним, следующий российско-индонезийский диалог по правам человека состоится в Москве в 2022 году.

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