Тюмень, 20 октября, 2021, 14:00 — ИА Регнум. В Тюменской области село Аманадское и деревню Марай предложено вывести из состава Винзилинского муниципального образования и включить в число населённых пунктов Богандинского образования. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Пресс-служба тюменской областной думы Ирина Соколова

Председатель комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Тюменской облдумы Ирина Соколова сообщила, что с такой просьбой выступили парламентарии думы Тюменского района. Сложилось так, что люди, которые проживают в Аманадском и Марае, до центра своего муниципального образования — посёлка Винзили — добираются в два раза дольше, чем до Богандинского. Получается, что люди живут в одном муниципальном образовании, а учатся, лечатся, пользуются услугами другого.

По данному вопросу уже прошли сходы жителей села и деревни. Дело за малым, чтобы депутаты Тюменской областной думы утвердили новые границы.

«Эти поправки в областное законодательство — пример серьёзной гражданской активности. Высказав мнение, следуя законодательству, жители смогли свои предложения реализовать в реальную законодательную инициативу. Если она будет одобрена большинством голосов на заседании Тюменской областной думы, то закон вступит в силу с 1 января 2022 года», — отметила Ирина Соколова.