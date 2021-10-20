Киев, , 14:00 — REGNUM Нынешней зимой на Украине в первый раз не будет государственного регулирования цен на газ для населения страны. Об этом 20 октября заявил глава правления компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко в ходе Украинского газового инвестиционного конгресса в Киеве, его слова приводит агентство УНИАН.

Нет газа Nao24.ru

«Эта зима будет первой, когда не будет государственного регулирования цен на газ вообще», — сказал он.

Также глава «Нафтогаза» напомнил, что несколько лет назад на Украине запустился свободный рынок цен на газ для промышленности, а в минувшем году был запущен рынок газа для населения. При этом Витренко добавил, что цена на газ в стране были еще в 2020 году «где-то в десять раз меньше».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее организация «Федерация работодателей Украины» (ФРУ) заявила, что подорожание газа угрожает Украине остановкой производств, ситуацию следует признать критической.