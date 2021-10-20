Бишкек, 20 октября, 2021, 14:00 — ИА Регнум. Центральная избирательная комиссия завершила приём документов для регистрации списков кандидатов от партий на предстоящих выборах в парламент Киргизии. Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК сегодня, 20 октября.

Киргизия

На 90 депутатских мандатов претендуют 1046 человек, представляющих интересы 21 политического объединения.

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Из них 669 мужчин и 377 женщин. Партии включили в списки 857 киргизов и 189 лиц других национальностей.

Среди претендентов на места в законодательном собрании числятся 46 инвалидов и 267 «молодых политиков» — кандидатов в возрасте не старше 35 лет.

ИА REGNUM напоминает, что выборы депутатов парламента Киргизии запланированы на 28 ноября 2021 года. Теперь вместо 120 депутатов в законодательное собрание будут избираться 90 парламентариев. Из них 54 — от партий и еще 36 — по одномандатным округам.

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