Бишкек, 20 октября, 2021, 13:59 — ИА Регнум. Судья Ленинского районного суда киргизской столицы Аида Сейдакматова на заседании парламента Киргизии сегодня, 20 октября, рассказала депутатам о том, какие заработные платы сейчас получают местные судьи.

Киргизский сом

По её словам, при начислении зарплаты учитывается выслуга лет и квалификационный чин, которые влияют на размер базового оклада.

«Сейчас я получаю 80 тысяч сомов (67 тысяч рублей) в месяц, поскольку имею достаточно большой стаж, была председателем суда, а также у меня есть доступ к секретным материалам. Другие судьи получают меньше. Судья с таким же стажем, как у меня, получает примерно 30 тысяч сомов (25 тысяч рублей)», — уточнила Сейдакматова.

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Напомним, ранее антикоррупционные ведомства Киргизии сообщили о том, что подозревают в незаконном обогащении судью Бишкекского городского суда Миру Джеенбекову.

По версии следственных органов, она купила 74 элитные квартиры, 19 коммерческих помещений, 10 парковочных мест и земельные участки в так называемом «золотом квадрате» киргизской столицы, не имея соответствующих официальных доходов.

Также в незаконном обогащении заподозрили судью Верховного суда Дильфузу Боронбаеву.

Ей, как утверждают силовики, принадлежат более 20 единиц элитной недвижимости, несколько квартир в престижных пансионатах на побережье Иссык-Куля и автомобилей класса люкс. Следствие установило, что Боронбаева и ее близкие родственники регулярно ездили отдыхать на дорогие курорты в страны дальнего зарубежья.

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