София, 20 октября, 2021, 13:58 — ИА Регнум. Сотни врачей и представителей младшего медицинского персонала собрались у здания министерства здравоохранения Болгарии в Софии с требованием повышения зарплаты и выделения дополнительных бюджетных средств на льготы и жилищные субсидии. Об этом 20 октября сообщило БТВ со ссылкой на свои источники.

Nathan Keirn Протест

По свидетельствам очевидцев, манифестанты развернули плакаты с надписями «Мы тоже хотим жить!» и «Верните наши деньги!».

По словам организаторов акции, профсоюзного движения «Защита», временное правительство Болгарии не выполнило ни одного обещания по соцобеспечению работников медицинской отрасли страны.

«В итоге даже в условиях пандемии мы, работая по 17 часов в сутки, не можем прокормить семьи и заплатить за коммунальные услуги», — говорится в совместном заявлении участников акции.

По некоторым данным, полиция не предпринимает мер по разгону протестующих. Ранее представители «Защиты» не исключили вероятности проведения у здания министерства здравоохранения Болгарии бессрочного пикета.