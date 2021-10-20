Бишкек, 20 октября, 2021, 13:57 — ИА Регнум. В Бишкеке отмечается рост острых респираторных заболеваний среди детей. Это привело к резкому увеличению числа пациентов, обращающихся за помощью в Городскую детскую клиническую больницу №3, а также Национальный центр охраны материнства и детства, сообщили 20 октября в пресс-службе мэрии столицы Киргизии.

Jasmine Halki Бишкек

В связи с увеличением потока пациентов столичные поликлиники будут принимать пациентов и в выходные дни. На период эпидсезона по субботам они будут работать с 08:00 до 18:00, а в воскресенье также с 08:00, но до 14:00.

94% заболевших гриппом — люди младше 14 лет. С начала года в Бишкеке зарегистрировано 52 тысячи случаев ОРВИ. Около 32 тысяч — дети.

ИА REGNUM напоминает, что 15 сентября в Киргиию прибыла первая партия вакцины от гриппа, закупленная в России в рамках подготовки к сезонной вспышке заболевания.

Читайте также: Российская вакцина от гриппа прибыла в Киргизию