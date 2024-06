Монреаль, Канада, 20 октября, 2021, 13:56 — ИА Регнум. Разработчикам Marvel's Guardians of the Galaxy удалось снизить размер игры на PC до 80 ГБ. Об этом они сообщили на своей странице в Twitter 20 октября.

Скриншот с YouTube Guardians of the Galaxy

Изначально планировалось, что игра будет весить около 150 ГБ. Размер проекта на консолях разработчики пока не озвучили.

Напомним, что релиз Marvel's Guardians of the Galaxy состоится 26 октября 2021 года. Игра будет доступна на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.