Токио, 20 октября, 2021, 13:55 — ИА Регнум. Российский волейболист Дмитрий Мусэрский дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил. Об этом 20 октября сообщает пресс-служба японского клуба «Сантори», за который Мусэрский выступает.

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Срок дисквалификации 32-летнего игрока отсчитывается с 5 апреля 2021 года и продлится до 4 января 2022 года. Такое решение было принято после проверки допинг-пробы, сданной волейболистом в мае 2013 года.

Мусэрский является чемпионом Олимпиады-2012 в Лондоне, обладателем Кубка мира (2011), чемпионом Европы (2013), победителем Лиги наций (2018) и двукратным победителем Мировой лиги (2011, 2013).