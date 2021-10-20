Ла-Пас, 20 октября, 2021, 13:54 — ИА Регнум. Выжившие и родственники жертв массовых убийств 2019 года пройдут маршем от западного города Каракулу до административного центра Боливии, чтобы потребовать справедливости за преступления предыдущего правительства страны. Об этом пишет Prensa Latina.

Цитата из видео «В Боливии не стихают протесты» пользователя euronews (на русском). youtube.com Протесты в Боливии

Люди, марширующие из города в западном департаменте Оруро, требуют привлечения к ответственности тех, кто несет ответственность за 38 убитых, десятки раненых и сотни задержанных в результате репрессивных действий правительства бывшей исполняющей обязанности президента Боливии Жанин Аньес.

Родственники и друзья жертв массовых убийств в Сакабе и Сенкате объединились, требуя справедливости, сказала Марисоль Родригес, представительница участников марша, которые продвигаются по шоссе Оруро-Ла-Пас, в интервью боливийскому телевидению.

«Мы просим ускорить судебное разбирательство против военных и министров, которые были в правительстве в то время, и особенно против госпожи Аньес, которая сейчас находится в предварительном заключении в тюрьме Ла-Пас», — сказала она.

Родригес, которая потеряла брата 19 ноября в Сенкате, объяснила, что марш преследует единственную цель — ускорить судебные процессы над виновными в массовых убийствах.