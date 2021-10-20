Чита, 20 октября, 2021, 13:54 — ИА Регнум. За период с 11 по 18 октября 2021 года в Чите увеличились цены на бензин автомобильный. Об этом информирует Забайкальское управление государственной статистики.

Finobzor.ru Бензин

Известно что топливо марки АИ-92 стало стоить дороже на 0,2%, АИ-95 и АИ-98 — на 0,1%. Цена на дизельное топливо повысилась на 0,1%.

Как сообщало ИА REGNUM, за период с 4 по 11 октября 2021 года в Чите бензин автомобильный марки АИ-92 подорожал на 0,7%.

Читайте также: В Забайкалье увеличились цены на бензин