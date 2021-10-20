Москва, 20 октября, 2021, 13:53 — ИА Регнум. Важно не забывать, что среди союзников гитлеровцев по геноциду народов СССР были и представители русской эмиграции, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 20 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Великая Отечественная

Ранее РИА Новости со ссылкой на официального представителя Генеральной прокуратуры сообщило, что российская сторона направилав компетентные органы Германии, Канады, Латвии, Польши, США и Эстонии запросы о правовой помощи в расследовании геноцида народов СССР в годы Великой Отечественной войны. По некоторым из запросов информация уже получена.

« Говоря о геноциде народов СССР гитлеровцами и их союзниками, важно никогда не забывать, что среди этих союзников, среди тех, кто поддержал тот самый варварский «дранг нах остен» против нашей Родины, были и представители русской эмиграции. Они, включая верхушку семьи Романовых и многих клириков РПЦЗ, также сопричастны проводившейся гитлеровцами политике геноцида наших соотечественников.