Москва, 20 октября, 2021, 14:06 — ИА Регнум. В США продолжается абсурдное шоу и раскручивание баек о якобы вмешательстве России в выборы американского президента в 2016 году. Об этом российский бизнесмен Олег Дерипаска написал 20 октября в своём телеграм-канале, комментируя прошедшие обыски в домах своих родственников в Нью-Йорке и Вашингтоне.

AntonPopper777 Олег Дерипаска

Предприниматель отозвался о происходящем в резких, в том числе нецензурных выражениях. Он обвинил часть американского истеблишмента в «какой-то запредельной тупости» и заявил, что электорат в этой стране в своё время настолько «задолбали», что он готов был избрать президентом кого угодно, но не членов клана, погрязших в коррупции.

Дерипаска добавил, что период манипулирования электоратом в США через «страшилки» о русских скоро закончится, в том числе из-за экономического кризиса. Пока же «шоу абсурда продолжается».

Он также в шутку задал вопрос, много ли «денег Путина» нашли при обысках в заброшенных домах и удалось ли подкрепиться «прокисшим джемом из кладовок и парой бутылок водки».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сотрудники ФБР США обыскали дома родственников Дерипаски в Нью-Йорке и Вашингтоне. Представитель бизнесмена заявила, что эти действия связаны с санкциями.

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