Чебоксары, 20 октября, 2021, 13:51 — ИА Регнум. В Шумерлинском районе Чувашии вступил в силу приговор по делу о подделке протоколов публичных слушаний и решении депутатского собрания, на основании которых выдано разрешение китайским инвесторам на строительство животноводческого комплекса. Бывший муниципальный чиновник, ставший фигурантом уголовного дела, получил условный срок, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по Чувашии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Земля

Перед судом предстал бывший глава Большеалгашинского сельского поселения Шумерлинского района. Правоохранители установили, что в ноябре — декабре 2019 года он подделал протокол фактически не проводившегося публичного слушания о внесении изменения в правила землепользования и застройки, а затем внёс указанные ложные сведения в протокол и решение сельского собрания депутатов.

В следственном управлении поясняют, что на основании данных документов было незаконно выдано разрешение на строительство силосных курганов животноводческого комплекса китайскому обществу «Сычуань-Чувашия агропромышленная торговая компания».

В последующем данное парламентское решение было отменено.

Суд признал бывшего главу поселения виновным в превышении полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ) и служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ), назначив три года и три месяца условного срока. Также ему 1,5 года запрещено занимать должности в органах местного самоуправления.

Приговор вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2021 года в Чебоксарах осуждены за совершение коррупционных преступлений два бывших сотрудника правоохранительных органов. Один из них получил три года колонии общего режима, его сообщник — один год колонии-поселении.

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