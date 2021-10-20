Москва, , 14:17 — REGNUM Блок НАТО укрепляет свою военную инфраструктуру в непосредственной близости от границ Союзного государства. Об этом российский министр обороны Сергей Шойгу заявил 20 октября на совместной коллегии оборонных ведомств России и Белоруссии.

Сергей Шойгу Premier.gov.ru

Он отметил, что Североатлантический альянс наращивает своё присутствие в регионе, запасает вооружение, военную технику и материальные средства, а также отрабатывает переброску войск. Так, в Польше и странах Прибалтики размещены бронетанковая бригада американских сухопутных войск и четыре многонациональные батальонные тактические группы.

«Сформированы штабы коалиционных дивизий альянса в Румынии, Польше и Латвии. Увеличиваются емкость портовой и аэродромной инфраструктур», — сказал Шойгу.

Глава Минобороны РФ рассказал также о почти двукратном увеличении численности сил первоочередного задействования НАТО, размещении противоракетных комплексов Aegis Ashore в Румынии и Польше, увеличении на 30% разведывательных и тактических полётов вблизи российских границ.

Как сообщало ИА REGNUM, польский президент Анджей Дуда призвал сохранять военное присутствие НАТО на восточном фланге, чтобы обеспечивать безопасность в условиях «российской угрозы».

Читайте также: Дуда выступил за сохранение присутствия НАТО на восточном фланге