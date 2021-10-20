Калужский губернатор попросил 10 тыс. доз вакцины от COVID-19 для мигрантов
Калуга, 20 октября, 2021, 14:10 — ИА Регнум. Губернатор Калужской области Владислав Шапша в рамках видеоселекторного совещания обратился 20 октября к заместителю председателя правительства Российской Федерации Татьяне Голиковой с просьбой рассмотреть на федеральном уровне возможность выделения области дополнительно 10 тыс. доз вакцины против COVID-19 для вакцинации мигрантов, прибывающих в регион. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.
С начала массовой прививочной кампании в Калужскую область поступило свыше 451 тысячи доз вакцин. Прививочная кампания организована в 47 пунктах вакцинации. Помимо этого действуют 17 мобильных пунктов и 58 мобильных бригад. Вакцин достаточно, их запас постоянно пополняется. Ежедневно прививаются около 2,5 тыс. жителей. Для формирования коллективного иммунитета планируется привить свыше 650 тысяч человек. В настоящее время привиты более 321 тысячи жителей региона.