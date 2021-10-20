Владимир, 20 октября, 2021, 13:48 — ИА Регнум. В городе Суздале Владимирской области 19 октября с рабочим визитом побывала делегация в составе министра спорта РФ Олега Матыцина, депутата Госдумы Дмитрия Свищева, директора Центра спортивной подготовки сборных команд России Георгия Брюсова, президента Федерации лыжных гонок России, главы Ассоциации лыжных видов спорта России Елены Вяльбе и президента ассоциации «Новая лига» Екатерины Селяметовой. Как сообщили в пресс-службе областной администрации, вместе с врио губернатора Александром Авдеевым они осмотрели спортивные объекты Суздаля.

Duma.gov.ru Олег Матыцин

Делегация проинспектировала стройплощадку многофункционального спорткомплекса «Суздаль Арена». Ввод объекта в эксплуатацию планируется в ноябре 2021 года. Спорткомплекс площадью более шести тысяч кв. м включает в себя два универсальных зала, футбольное поле и беговую трассу. Комплекс располагается на территории главного туристического комплекса «Суздаль».

"Крайне важно, что в развитии спортивной сферы Владимирской области бизнес не стоит в стороне. Находятся новые возможности и способы реализовать задачи, важные и для жителей, и для гостей нашего региона. Яркий пример — проект «Суздаль Арена», который реализует предприниматель на собственные средства. Не сомневаюсь, что этот спорткомплекс станет одной из опорных площадок для проведения спортивных и других массовых мероприятий», — сказал Авдеев.

Гости осмотрели также стадион «Спартак», где в 2020 году завершилась реконструкция в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016−2020 годы» и регионального проекта «Спорт — норма жизни». После реновации стадион включает в себя футбольное поле с искусственным покрытием, беговые дорожки, тренажёрную площадку, площадку для воркаута, трибуны для зрителей и блочно-модульные раздевалки. На реконструкцию арены было направлено более 42 млн рублей из бюджетов разных уровней.

Олег Матыцин и Александр Авдеев также встретились с руководителями спортивных учреждений, муниципальных органов, осуществляющих управление физической культурой и спортом, тренерами и спортсменами, активистами общественных организаций региона.

«Интерес к спорту на Владимирской земле никогда не угасал. Сейчас почти половина жителей области регулярно занимаются спортом. Уровень обеспеченности спортивными объектами у нас составляет почти 70 процентов. Регион силён не только массовым спортом, но и серьёзными успехами в спорте высоких достижений. Культивируется много традиционных видов спорта, при этом появляются и новые. Недавний пример — развитие кёрлинга в Муроме», — заявил Авдеев.

Были затронуты темы лицензирования спортивных школ, реконструкции существующих спортивных объектов, создания региональных центров подготовки спортивного резерва, защиты прав спортсменов при антидопинговых процедурах. Владимирские тренеры попросили министра увеличить целевое федеральное финансирование поездок талантливых спортсменов на международные соревнования. Олег Матыцин поручил проработать этот вопрос.

Мнистр сообщил, что в федеральном бюджете на следующую трёхлетку развитие студенческого спорта выделено отдельно: сначала в отраслевых, а затем и во всех остальных вузах планируется создавать центры спортивной подготовки и массово развивать студенческие спортивные лиги.

«Политика, которая проводится во Владимирской области, направлена на максимальное вовлечение людей в занятия спортом. Есть большие достижения в сфере олимпийского, паралимпийского движения, созданы хорошие спортшколы, уровень обеспеченности спортивными объектами достаточно высок. Сегодня мы убедились в очень серьёзном настрое руководства области на дальнейшее развитие отрасли. Министерство спорта заинтересовано в том, чтобы каждый регион был таким же крепким и самодостаточным. Поэтому обязательно останемся надёжными партнёрами Владимирской области. Совместно мы успешно реализуем все программы», — заявил Матыцин.