Красноярск, 20 октября, 2021, 13:48 — ИА Регнум. Бригада врачей краевой клинической больницы доставила из Каратузского района в Красноярск санитарным рейсом годовалого ребёнка. Об этом ИА REGNUM сообщили 20 октября в региональном министерстве здравоохранения.

Минздрав Забайкальского края Вертолет санавиации

По данным минздрава, медики готовились к санрейсу в Минусинский район, откуда собирались забрать двоих взрослых тяжёлых пациентов. Однако им поступила информация о маленьком мальчике из Каратузского района. Его решили срочно доставить в краевой ожоговый центр.

В настоящее время малыш, который стал третьим пассажиром медицинского авиарейса, находится в реанимации краевого ожогового центра.

В минздраве напомнили, что за третий квартал 2021 года из отдалённых районов Красноярского края воздушным транспортом эвакуировали 1159 жителей, в том числе 173 ребёнка до 18 лет. 114 пациентов эвакуировали наземным транспортом, двоих — водным.

Читайте также: В Омской области беременную пациентку с COVID-19 вывезли санавиацией в Омск