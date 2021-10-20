Берлин, , 13:47 — REGNUM Российская сторона надеется, что у российских средств массовой информации в Германии не будет никаких проблем, так же как их нет у немецких СМИ в России. Об этом в интервью газете Berliner Zeitung заявил посол России в Берлине Сергей Нечаев.

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«Мы заинтересованы в том, чтобы российские СМИ чувствовали себя комфортно на немецком медиарынке, — отметил российский дипломат. — Мы не хотим никаких политических, бюрократических или финансовых препятствий, никаких искусственно созданных запретов или токсичной атмосферы».

В пример он привёл «RT DE», который очень популярен среди немецких зрителей, но был заблокирован YouTube. Нечаев заявил, что российская стороны обсуждала блокировку канала с федеральным правительством Германии и надеется, что она будет снята. Никто не должен «поддерживать попытку заставить замолчать RT», подчеркнул российский дипломат.

«Мы хотим, чтобы немцы имели свободный доступ к информации из России, к альтернативным, иногда неудобным мнениям. Мы выступаем за свободную и честную конкуренцию на поле СМИ», — добавил посол.

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Он уверен, что Германия также придерживается принципов свободы прессы и слова.

«У немецких СМИ нет проблем в России. Поэтому мы хотели бы надеяться на положительный паритет», — сказал Нечаев.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2021 года два немецких канала RT были удалены YouTube по причине нарушения ими условий пользования видеохостингом. В сообщении на сайте YouTube отмечалось, что видеохостинг предупреждал RT DE о том, что контент этого СМИ нарушает правила о «ложной информации на медицинскую тему в свете распространения COVID-19».

После этого права RT DE на публикацию видео были приостановлены. Затем, после попытки обойти ограничения, использовав другой канал, они были удалены из-за нарушения пользовательских условий.

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