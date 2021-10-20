Дмитрий Тарасов опроверг заявление о своём уходе из спорта
Москва, 20 октября, 2021, 13:48 — ИА Регнум. Футболист Дмитрий Тарасов высказался относительно новости о его уходе из карьеры. Он опубликовал пост на эту тему в личном Instagram-аккаунте 19 октября.
Fclm.ru
Дмитрий Тарасов
https://www.instagram.com/tv/CVNWhV2g38N/
По признанию футболиста, он лишь «приостановил» футбольную карьеру. Причиной паузы в профессиональном спорте стала беременность его жены Анастасии Тарасовой.
ИА REGNUM напоминает, что для Дмитрия будущий ребёнок станет четвёртым. У футболиста есть старшая дочь от первого брака с Оксаной Тарасовой.