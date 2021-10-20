* талибам — запрещённая в России организация

Москва, , 13:47 — REGNUM Российские власти признательны радикальному движению «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) за его содействие в возвращении граждан РФ из Афганистана в период смены власти в стране на родину. Об этом 20 октября заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, открывая заседание по Афганистану в московском формате.

Сергей Лавров Kremlin.ru

По словам главы МИД РФ, Москва признательна афганской стороне за помощь в работе российских журналистов, которая позволяет последним объективным образом освещать внутренние политические события в стране.

«Признательны также за оказанное содействие возвращению на родину россиян, оказавшихся в Афганистане в период смены власти», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов заявил, что говорить о признании движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока преждевременно.