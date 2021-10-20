Казань, 20 октября, 2021, 13:46 — ИА Регнум. В случае объявления федеральным центром нерабочих дней в период с 1 по 7 ноября в Татарии будет действовать жесткий локдаун.

(сс) Coolcaesar Пустая улица в период локдауна в Испании

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«Любые нерабочие дни в качестве разобщения потребуют от нас нахождения только в периметре своего дома, дистанционного заказа еды и многих других мер», — отметила вице-премьер, глава оперативного штаба республики Лейла Фазлеева в ходе прямого эфира в Instagram.

Она добавила, что если эпидемическая ситуация в республике будет развиваться в негативную сторону, то антиковидные меры будут ужесточаться.

«В какой-то степени разобщение считается одним из методов по снижению заболеваемости. Но надо понимать, что сейчас в городских условиях полностью разобщить контакты практически невозможно», — полагает главный внештатный эпидемиолог и специалист по вакцинопрофилактике минздрава республики Дмитрий Лопушов. Все равно необходимо будет выходить за продуктами питания, на прогулку. Даже спускаясь в лифте выносить мусор, все равно жители будут контактировать.

«Поэтому говорить о том, что сядем на локдаун на неделю, и заболеваемость закончится — это не совсем правильно», — сказал представитель минздрава.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 20 октября в Татарии выявили 125 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 132 положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии достигло 28 973 случаев. Выздоровели 24 317 жителей республики. 877 человек скончались от последствий заражения коронавирусом, из них 11 — за последние сутки.

Напомним, ранее Минздрав России включил Татарию в перечень регионов, где наиболее тяжелая ситуация с коронавирусом, которая требует индивидуального подхода.