Токио, 20 октября, 2021, 13:46 — ИА Регнум. Из видеоигры Ace Combat 7: Skies Unknown убрали «антипиратскую» защиту Denuvo. Об этом 20 октября сообщает «Игромания», ссылаясь на данные сервиса SteamDB.

Цитата из к/ф «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки». реж Эспен Сандберг, Хоаким Роннинг. 2017. США Джек Воробей

Последнее обновление не только удалило Denuvo из проекта, но и уменьшило вес игры на 242 МБ. Разработчики пока никак не прокомментировали эту ситуацию.

Добавим, что Ace Combat 7: Skies Unknown — это авиасимулятор, разработанный японской студией Bandai Namco. Его релиз состоялся в 2019 году.