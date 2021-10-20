Санто-Доминго, 20 октября, 2021, 13:43 — ИА Регнум. Доминиканские эксперты смоделируют 20 октября землетрясение магнитудой 7,7 с эпицентром в Сантьяго, чтобы подготовить страну к явлениям такого типа. Об этом пишет Prensa Latina.

Zeml.info Землетрясение

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По словам директора Центра чрезвычайных операций Хуана Мануэля Мендеса, планируется сценарий, который будет генерировать информацию о частичном и полном обрушении зданий, местах, отрезанных от связи, людях, оказавшихся в ловушке, а также об эвакуации в пункты сбора на предприятиях, в гостиницах и больницах.

План также предусматривает эвакуацию персонала из различных зданий, таких как Дворец национальной полиции, дом-музей Хуана Пабло Дуарте, а на Олимпийском стадионе будет развернут мобильный госпиталь для оказания помощи пострадавшим.

Кроме того, будут перебои в движении транспорта из-за обрушения пешеходных мостов, эстакад и указателей; разрывы и обрывы линий электропередач; взрывы на заправочных станциях; прекращение подачи воды и общий хаос в городских центрах.

В ЕОС будут проведены беседы и даны рекомендации по планам действий в чрезвычайных ситуациях для семей, учреждений и предприятий.

Наконец, организаторы учений создадут предупреждение о цунами, чтобы государственные и частные учреждения и население могли отработать действия по реагированию в случае внезапного начала события.