Ньюкасл, Великобритания, 20 октября, 2021, 13:43 — ИА Регнум. Пост главного тренера английского футбольного клуба «Ньюкасл Юнайтед» покинул Стив Брюс. Об этом 20 октября сообщается на сайте клуба.

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Отмечается, что контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон. Временно исполнять обязанности наставника «Ньюкасла» будет Грэм Джонс.

Стив Брюс возглавлял «Ньюкасл» с 2019 года. Под его руководством команда заняла 13-е место в АПЛ в сезоне 2019/20, 12-е место в сезоне 2020/21. В текущем сезоне «Ньюкасл» с тремя очками идёт на 19-м месте.

Напомним, в начале октября новым владельцем «Ньюкасл Юнайтед» стал фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии.

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