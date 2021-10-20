Тбилиси, 20 октября, 2021, 13:42 — ИА Регнум. В Грузии задержали четвёртого человека в рамках уголовного дела о незаконном пересечении границы экс-президентом страны Михаилом Саакашвили, сообщили 20 октября в пресс-службе МВД республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

«В рамках расследования дела Михаила Саакашвили полиция арестовала ещё одного человека по обвинению в сокрытии преступления», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что 32-летнему мужчине было предъявлено обвинение в сокрытии тяжкого преступления. Ранее за аналогичное преступление задержали троих человек.

Как сообщало ИА REGNUM, Саакашвили был задержан 1 октября после его возвращения в Грузию, после чего назвал себя «политзаключенным» и объявил голодовку. 8 октября стало известно, что экс-президент покупает мед и соки, после чего он заявил, что вернул оставшийся мед.

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