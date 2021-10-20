Варшава, 20 октября, 2021, 13:41 — ИА Регнум. Министр семьи и социальной политики Польши Марлена Малонг 20 октября провела пресс-конференцию, в рамках которой раскрыла установленный правительством размер минимальной пенсии на 2022 год. Об этом сообщает Polskie Radio.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Так, по словам министра, если сегодня минимальная пенсия находится на уровне 1 250 злотых (около 272 евро), то в следующем году она будет чуть больше 1 300 злотых (около 283 евро).

«Мы установили такую минимальную пенсию, чтобы её повышение не было копеечным, а учитывало индекс инфляции. Мы использовали соответствующий алгоритм, чтобы обеспечить это минимальное повышение», — добавила Малонг.