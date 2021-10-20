Чита, 20 октября, 2021, 13:41 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 20 октября 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 73 656, причём 283 из них обнаружили только за минувшие сутки.

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Вместе с тем 63 228 пациентов (+217 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет уже 1525 человек (+7 за сутки).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 158 находятся в тяжёлом состоянии (+4 за сутки), 53 пациента (-1 за сутки) подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

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