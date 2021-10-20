Ирвайн, США, 20 октября, 2021, 13:41 — ИА Регнум. Activision Blizzard уволила 20 разработчиков в ходе расследованию по делу о харассменте. Об этом сообщается 20 октября в официальном письме исполнительного вице-президента компании по корпоративным вопросам Фрэн Таунсенд.

Carlos Gutiérrez Blizzard Entertainment

Ещё 20 человек были привлечены к дисциплинарной ответственности. Отмечается, что компания наймет 19 человек и сформирует из их числа совет по соблюдению этики.

Напомним, что в отношении компании Activision Blizzard ведётся судебное разбирательство. Причиной стали многочисленные обвинения в харассменте, сексуальных домогательствах и организации так называемой «бро-культуры».