Рязань, 20 октября, 2021, 13:56 — ИА Регнум. В Рязанской области 20 октября подтверждено 193 новых случая заражения коронавирусом, что на один случай меньше, чем за предыдущие сутки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативной рабочей группе правительства региона. Зарегистрировано 10 летальных исходов.

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Темп прироста инфекции за сутки составил 0,43%. С начала пандемии в Рязанской области выявлен 45 571 носитель коронавируса. Справились с заражением 41 546 человек, из них 126 — выписаны за последние сутки.

По данным федерального штаба, от осложнений, вызванных COVID-19, скончались 1 289 пациентов.