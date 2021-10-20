Самара, 20 октября, 2021, 13:37 — ИА Регнум. Более 20 млрд рублей планируют направить на сферу здравоохранения в 2022 году в Самарской области. Об этом 20 октября сообщил министр управления финансами региона Андрей Прямилов на расширенном совещании в областном правительстве.

Tax Credits Бюджет

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«В сферу здравоохранения в 2022 году, включая средства, зарезервированные в том числе на борьбу с коронавирусной инфекцией, планируется направить 20 млрд 464 млн рублей», — заявил министр.

Он также отметил, что это почти на 1,5 млрд рублей больше, чем присутствует в нынешней редакции бюджета на 2021 год.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что глава Самарской области Дмитрий Азаров потребовал строить медучреждения в регионе опережающими темпами.