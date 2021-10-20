Москва, 20 октября, 2021, 13:38 — ИА Регнум. Стоимость картофеля в России стабилизировалась. Об этом 20 октября заявил председатель Картофельного союза Сергей Лупехин на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Geograph.org.uk Картофель

«В сентябре произошел аномальный случай — цены на картофель шли вверх, хотя должны были уменьшаться», — сказал эксперт.

По его словам, сейчас ситуация стабилизировалась и в ближайшее время следует ждать снижение цен на корнеплоды.

«Цены сейчас стабилизируются и потихонечку начнут снижаться. То же самое и с корнеплодами. Я говорю не про розничные цены, а про оптовые. Тенденция в целом позитивная», — отметил Лупехин.