Инфляция в США вызвала повышение цен в Пуэрто-Рико
Сан-Хосе, 20 октября, 2021, 13:36 — ИА Регнум. Инфляционные перспективы в США вызвали рост цен в Пуэрто-Рико. Об этом заявил президент Банка экономического развития Луис Алеманьи, сообщает Prensa Latina.
Согласно последнему отчету Центра экономических исследований БЭР, рост цен, ощущаемый пуэрториканскими потребителями, становится реальностью.
В сопровождении экономистов Глэдис Медины и Хуана Карлоса Гонсалеса Руиса представитель банка сообщил, что с момента достижения минимального значения, зафиксированного в июне 2020 года на уровне — 1,7%, уровень инфляции в Пуэрто-Рико сохраняет тенденцию к росту.
«К сентябрю 2021 года инфляция в США составила 5,4% по индексу потребительских цен и 8,6% по индексу цен производителей», — сказал Алеманьи.
По его словам, Федеральная резервная система, которая является центральным банком, отвечающим за денежно-кредитную политику в США, нацелена на максимальную занятость и поддержание уровня инфляции на уровне 2% в североамериканской стране.
По оценкам ФРС, инфляция составит в среднем 4,2% в конце этого года и снизится до 2,2% в 2022 году.
Специалист подчеркнул, что рост обусловлен несколькими факторами, включая сбои в цепочках поставок: «Также благодаря росту спроса по мере ослабления ограничений, введенных для борьбы с пандемией, и улучшения показателей экономической активности и занятости».
Медина пояснила, что инфляция определяется как тенденция роста цен на товары и услуги с течением времени: «Если цены растут, покупательная способность денег снижается, поэтому чем выше цены, тем меньше вещей можно купить на те же деньги».