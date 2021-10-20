Сан-Хосе, 20 октября, 2021, 13:36 — ИА Регнум. Инфляционные перспективы в США вызвали рост цен в Пуэрто-Рико. Об этом заявил президент Банка экономического развития Луис Алеманьи, сообщает Prensa Latina.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Инфляция

Согласно последнему отчету Центра экономических исследований БЭР, рост цен, ощущаемый пуэрториканскими потребителями, становится реальностью.

В сопровождении экономистов Глэдис Медины и Хуана Карлоса Гонсалеса Руиса представитель банка сообщил, что с момента достижения минимального значения, зафиксированного в июне 2020 года на уровне — 1,7%, уровень инфляции в Пуэрто-Рико сохраняет тенденцию к росту.

«К сентябрю 2021 года инфляция в США составила 5,4% по индексу потребительских цен и 8,6% по индексу цен производителей», — сказал Алеманьи.

По его словам, Федеральная резервная система, которая является центральным банком, отвечающим за денежно-кредитную политику в США, нацелена на максимальную занятость и поддержание уровня инфляции на уровне 2% в североамериканской стране.

По оценкам ФРС, инфляция составит в среднем 4,2% в конце этого года и снизится до 2,2% в 2022 году.

Специалист подчеркнул, что рост обусловлен несколькими факторами, включая сбои в цепочках поставок: «Также благодаря росту спроса по мере ослабления ограничений, введенных для борьбы с пандемией, и улучшения показателей экономической активности и занятости».

Медина пояснила, что инфляция определяется как тенденция роста цен на товары и услуги с течением времени: «Если цены растут, покупательная способность денег снижается, поэтому чем выше цены, тем меньше вещей можно купить на те же деньги».